Policiais civis da 91ª DP (Valença) e da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam dois homens em flagrante, na terça-feira (dia 27), por tráfico de drogas. Segundo as investigações, a dupla também está envolvida no assassinato de um homem, ocorrido no dia 24 de janeiro deste ano, no distrito de Convervatória.

De acordo com os agentes, Jonas da Silva Theodoro foi morto após trocar de facção criminosa. Na ocasião, os autores invadiram a casa da vítima e a mataram na frente dos familiares. Depois do homicídio, a equipe da 91ª DP realizou um trabalho de inteligência e identificou os autores, que fazem parte de uma organização criminosa de tráfico de drogas que atua na região.

Os policiais monitoraram e localizaram a dupla em uma casa, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. Na residência foram localizados um depósito de drogas, com pasta base de cocaína, e uma munição do mesmo calibre utilizado no assassinato de Jonas.

Contra os dois homens foram cumpridos mandados de prisão preventiva. Eles também foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para tráfico de drogas e posse ilegal de munição restrita.