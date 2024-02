Em parceria com a Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, a Vigilância Ambiental de Volta Redonda promoveu uma capacitação sobre a dengue, zika e chikungunya para os agentes das Pastorais Sociais. O encontro aconteceu nesta quarta-feira (dia 28), no auditório da Cúria Diocesana.

O objetivo da ação foi conscientizar os agentes das pastorais sobre arboviroses – insetos que se tornam portadores de vírus ao picar uma pessoa infectada. Dentre as arboviroses mais conhecidas, destacam-se a Dengue, Zika e Chikungunya.

A partir de agora, os agentes das pastorais trabalharão como multiplicadores, atuando e colaborando com a prevenção de arboviroses em visitas às famílias.

Coordenadora da Vigilância de Volta Redonda, Janaína Soledad reforça a cooperação do poder público com as lideranças das comunidades. “Ficamos gratos com o trabalho, pois percebemos a associação da comunidade, de uma maneira geral. A Diocese tem uma entrada nas comunidades, as pessoas escutam, então falar sobre o assunto nas missas, nos encontros, nos grupos, é extremamente importante. Já saímos daqui com ideias de mutirões e de mobilizações. Ressalto que, com as parcerias alinhadas com as nossas forças, vamos conseguir vencer essa batalha contra o mosquito”, disse a Coordenadora.

Responsável pelas Pastorais Sociais da Diocese, Clemilde Dalbone ressalta a parceria com a prefeitura de Volta Redonda. “Essa é mais uma ação em colaboração com as secretarias e demais órgãos da prefeitura, visando capacitar os agentes das pastorais para também atuarem de forma ativa no combate, por exemplo, da Dengue”, comentou Clemilde.

A prevenção é o melhor caminho

Dentre as principais recomendações da Vigilância Ambiental para a população está a prevenção, evitando possíveis criadouros para a proliferação do mosquito. Evite água parada em vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas e outros locais.

Fale com a Vigilância Ambiental de Volta Redonda

Entre em contato para dúvidas ou denúncias com a Vigilância Ambiental de Volta Redonda. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8 horas às 18 horas pelos números (24) 99233-4480 (WhatsApp) e 3512-8498.

Foto: divulgação