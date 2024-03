O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro, em Volta Redonda, recebeu nesta sexta-feira (dia 1º) os 13 novos residentes aprovados para o programa de residência médica da unidade. A recepção aconteceu no auditório do anexo do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda). De acordo com o diretor-médico do hospital, o médico Rogério Almeida, são seis residentes para Clínica Médica, cinco para Pediatria, e dois para Cirurgia Geral.

“A notícia boa é que neste ano a gente teve um aumento de duas vagas para residência de Clínica Médica e de uma vaga para Pediatria. Foi aprovado esse aumento do número de vagas em assembleia nacional, sem nenhuma restrição, o que mostra que a gente está no caminho certo, sempre buscando qualidade e sempre fazendo jus à característica principal do hospital, que é um hospital que tem certificação de ensino”, explicou Rogério.

Durante a recepção, o diretor Rogério Almeida participou da apresentação do hospital aos residentes junto com os médicos Luciano Rodrigues Costa e Amaro Ronaldo Inácio Filho, coordenador e vice-coordenador da Coreme (Comissão de Residência Médica), respectivamente. Eles deram as boas-vindas, falaram um pouco sobre a história do hospital, entre outros assuntos, visando o acolhimento dos recém-chegados.

Lara Thoany Alves, que atuará como residente na Pediatria do hospital, contou que está muito feliz pela oportunidade e diz que sempre sonhou em trabalhar com pediatria, desde o tempo de faculdade.

“Eu sou interna do UniFOA, então rodei aqui no serviço há dois anos, e aí consegui perceber de perto como o hospital é bom, um serviço de ponta, os residentes preceptores são muito capacitados para receber; por isso escolhi o serviço. Muito grata por estar aqui, muito feliz, e espero que consiga contribuir da melhor maneira possível, para continuar fazendo com que o serviço cresça cada vez mais. Tenho certeza que será excelente para minha formação como pediatra, para ajudar a população”, contou Lara.

De acordo com o diretor Rogério Almeida, a residência médica tem uma grande importância para o hospital, pois ela exige da unidade profissionais qualificados que, acima de tudo, gostem de ensinar.

“O residente busca desse profissional o aprendizado; ele pergunta, quer agregar conhecimento. E quando a gente tem uma equipe voltada para o ensino, para a residência médica, essa residência médica significa qualidade para um hospital. Uma das características principais do nosso hospital é que a gente tem uma equipe que gosta de ensinar, está voltada para o ensino e sempre atualizada, buscando na gestão a qualidade, melhorias, inovação, tecnologias. E o mais importante: em um hospital que oferece programa de residência médica que busca qualidade, o mais beneficiado com isso é o paciente”, explicou o diretor-médico.

Formatura dos programas de residência médica

O Hospital Munir Rafful, por meio da Comissão de Residência Médica, também realizou nesta semana a cerimônia de formatura dos novos médicos especialistas. O evento contou com a participação de 13 profissionais que concluíram seus programas de residência nas áreas de Cirurgia Geral, Clínica Médica e Pediatria. O evento reuniu coordenadores, diretores, familiares e amigos dos formandos.

“É um momento muito especial para nós, a conclusão de mais um grupo de residentes é um marco educacional e um testemunho do comprometimento da nossa gestão em proporcionar educação médica de qualidade, elevando constantemente os padrões de atendimento médico para nossa população”, destacou a diretora-geral do HMMR, Márcia Cury, ressaltando que o Programa de Residência Médica do Hospital do Retiro teve início em 2009 e, desde então, tem sido fundamental na vida profissional de diversos médicos que passaram pelo programa.

Fotos de Geraldo Gonçalves.