Agentes da 93ª DP (Volta Redonda) deflagraram, nesta sexta-feira (dia 1), a Operação Súplicio, cumprindo dois mandados de prisão preventiva expedidos pela 2ª Vara Criminal de Volta Redonda. A ação visa combater crimes de tortura em conluio com corrupção de menores. Os presos têm 24 e 32 anos e as prisões ocorreram nos bairros Santo Agostinho e Santa Cruz.

O caso remonta ao dia 15 de outubro de 2023, quando cinco integrantes da facção Comando Vermelho, incluindo três maiores de idade e dois menores, a mando do chefe do tráfico local, torturaram um homem de 32 anos. Na ocasião, a vítima foi capturada pelos marginais e levada para ser julgada pelo autodenominado “Tribunal do Tráfico”.

O motivo da “punição” foi o fato de o indivíduo mendigar nas proximidades de uma boca de fumo, o que, segundo os traficantes, gerava desconforto aos usuários e viciados locais. Diante disso, segundo as investigações, a cúpula do tráfico determinou sua sentença de morte.

Durante o ato de tortura, o homem foi agredido com pauladas em todo o corpo, especialmente na cabeça, chegando a desmaiar. Os criminosos, acreditando que a vítima estava morta, cessaram as agressões. No entanto, o homem, muito debilitado, retomou a consciência e, ao tentar retornar para casa, encontrou novamente com os agressores, que ameaçavam reiniciar os ataques.

A tortura só chegou ao fim quando uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamada pelos moradores e chegou ao local, levando a vítima em estado gravíssimo para o Hospital São João Batista, onde permaneceu internada por 28 dias.

Dos cinco torturadores, dois foram presos nesta sexta-feira, um menor já estava apreendido, e agora há dois foragidos (um maior e um menor de idade). Os presos serão encaminhados ao sistema penitenciário, onde ficarão à disposição da Justiça.