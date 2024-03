Policiais civis da 91ª DP (Valença) prenderam, nesta sexta-feira (dia 1), três pessoas por envolvimento no tráfico de drogas e em um homicídio em Conservatória. As equipes também apreenderam um adolescente que integrava a quadrilha.

De acordo com as investigações, o grupo está envolvido no homicídio de um homem que havia trocado de facção criminosa. Após informações de inteligência, os criminosos foram surpreendidos pelos policiais em um depósito. No local, foram encontradas uma pistola, carregador, munições, sacolés e pinos de cocaína, material de endolação, rádios-comunicadores e dinheiro em espécie.

Segundo os agentes, a pistola apreendida foi uma das armas de fogo utilizadas para matar a vítima. Os criminosos foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.