Um joguinho aparentemente inocente da Prefeitura de Volta Redonda no Instagram acabou se transformando em uma plataforma para críticas e descontentamento por parte dos cidadãos. A publicação, que pedia aos internautas para citarem nomes de bairros da cidade começando com a letra “J”, desencadeou uma enxurrada de comentários negativos, destacando problemas e deficiências da administração municipal. O que não faltou foi criatividade e julgamentos (com J).

Dentre as respostas, muitos cidadãos utilizaram a oportunidade para expressar suas frustrações em relação a questões como falta de infraestrutura, problemas de iluminação pública, pavimentação precária, acúmulo de lixo e falta de manutenção em diversos bairros. Ou seja, o objetivo da Prefeitura, provavelmente, era gerar engajamento e interação, porém, o resultado foi bem diferente do esperado.

“Jardim Normandia, sem água!”, citou um munícipe. “Com J tem um monte de ‘Jardim’ que mais parecem florestas. Vocês deviam dar um jeito de limpar com frequência. Estamos em período de chuvas, dengue abrolhando a população e vocês aí fazendo joguinho”, criticou outra internauta. “JÁ trocou lâmpada queimada? JÁ asfaltou os bairros? JÁ limpou mato? JÁ arrumou a 33?”, ironizou um rapaz em outro comentário.

Além disso, houve quem sugerisse que a Prefeitura se dedicasse mais a responder as demandas da população, em vez de criar jogos nas redes sociais. A crítica foi direcionada à Secretaria de Comunicação (Secom), que foi acusada de desperdiçar tempo com brincadeiras em vez de resolver questões urgentes.

“Brincadeira, buraco na cidade pra todo lado, obras que começam e não conseguem concluir. Por que não fazem uma postagem perguntando o que gostaríamos que melhorasse na cidade? Mas me vem com uma baboseira dessa, francamente que infantilidade”, disparou uma moradora. “‘J’á tá na hora de trabalhar e parar de brincadeirinha”, acrescentou outra munícipe.

A propósito, já que a Secom está com tempo sobrando para criar joguinhos na internet, poderia dedicar parte desse ócio para responder as demandas da Folha do Aço que, em sua maioria, trata de solicitações e reclamações recebidas pela população volta-redondense. A postagem, que poderia ter sido uma forma descontraída de interagir com os cidadãos, acabou se transformando em uma oportunidade para os moradores cobrarem melhorias na gestão municipal, mostrando que a eficiência não vai tão bem assim.

Resta agora à PMVR lidar com as críticas e buscar maneiras mais eficazes de se comunicar com seu público.