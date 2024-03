A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) abriu mais de 100 oportunidades de emprego para a Usina Presidente Vargas em Volta Redonda e para a unidade de Porto Real, nas seguintes áreas:

Mecânica: máquinas industriais, automotiva, caldeiraria, solda e andaimes;

máquinas industriais, automotiva, caldeiraria, solda e andaimes; Elétrica: industrial e automotiva;

industrial e automotiva; Técnico (a) de segurança do trabalho.

Para se candidatar às oportunidades, é necessário ter ensino médio completo, formação e experiência específica na função. “A CSN reforça seu compromisso com a diversidade e incentiva a inscrição de mulheres e homens, incluindo pessoas com deficiência”, informou a empresa, em comunicado.

Os selecionados receberão remuneração compatível com o mercado, plano de saúde, plano odontológico, vale-alimentação de R$ 1.000,00, refeição na empresa, previdência privada (CBS), 70% do salário como abono de férias (acima de 1/3 do salário que a CLT prevê), programas de bolsas de estudos, TotalPass e outros benefícios.

As inscrições estão abertas até o final do mês de abril, e os interessados podem acessar o site da empresa: www.csn.com.br/oportunidades

Foto: divulgação