Precisando apenas de um empate para levar o título, o Flamengo enfrenta o Madureira neste sábado (dia 2), às 16h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O Rubro Negro lidera de maneira invicto o Campeonato Carioca 2024, acumulando 24 pontos em 10 jogos disputados.

A Rádio Mix FM/87.5 transmite a partida, que também pode ser acompanhada pelas plataformas digitais Facebook e Instagram Freitas Ladeira, RádiosNet para todo o Brasil no link http://l.radios.com.br/r/13941