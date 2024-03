Um idoso, de 71 anos, ficou ferido em um grave acidente ocorrido na manhã deste domingo (dia 3), na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí. A colisão envolveu a caminhonete que ele conduzia e duas carretas e foi registrada entre o parque Aldeia das Águas e o posto de combustíveis de Dorândia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento médico e foi liberada ainda no local. Por volta das 11h, o tráfego na região operava no sistema PARE e SIGA, enquanto as equipes de resgate atuavam na remoção dos veículos envolvidos.