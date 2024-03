Os candidatos que buscam o apoio do prefeito Neto (PL) para as eleições municipais deste ano em Volta Redonda tiveram suas expectativas frustradas. Em declarações públicas, Neto confirmou seu compromisso em apoiar a reeleição dos 18 vereadores com mandatos, o que reduz significativamente as chances daqueles que não fazem parte desse grupo seleto.

Com 21 cadeiras em disputa na Câmara Municipal, a base governista atualmente é composta por 18 parlamentares, deixando apenas três como oposição. “Vou ajudar os 18 vereadores que me apoiam, não necessariamente 18 partidos”, afirmou Neto em entrevista na manhã de quinta-feira (dia 29).

Num tom mais incisivo, o prefeito ameaçou aqueles que questionam sua “fidelidade” aos vereadores atuais. “Eu preciso, e vou, ajudar os 18 vereadores que me ajudaram o tempo todo, que me apoiam. Eu nunca tive uma Câmara de Vereadores como essa. Eu vou atropelar quem eu tiver que atropelar, mas vou atender os 18 vereadores, porque é uma maneira de gratidão, gratidão a quem te ajuda. Esses caras foram campeões”, destacou.

Com essa postura, os pré-candidatos do bloco liderado por Neto enfrentam a perspectiva de serem meros coadjuvantes nas eleições de outubro, uma vez que terão que competir pela atenção dos eleitores com os vereadores em busca de reeleição. Aqueles que buscavam apoio político para alavancar suas candidaturas terão que repensar suas estratégias diante desse cenário.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Volta Redonda conta com 225.740 eleitores aptos a votar, tornando essas eleições um momento crucial para o futuro político da cidade.

Foto: arquivo