Uma operação liderada pelo 28° Batalhão de Polícia Militar (BPM) nesta segunda-feira (dia 4) resultou na detenção de oito suspeitos de tráfico de drogas no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. A ação ocorreu após uma denúncia anônima e foi realizada com sucesso, com a captura de todos os envolvidos.

Os agentes chegaram à Rua Barão de Mauá por volta das 13h30min e encontraram o grupo em posse de um revólver calibre 38, cinco munições do mesmo calibre, dois rádios transmissores, mais de 200 pinos de cocaína, mais de 140 tiras de maconha e R$ 183 em espécie. Os suspeitos, cujas idades não foram divulgadas, foram encaminhados juntamente com o material apreendido para a 93ª DP para as medidas cabíveis.

Até o momento, não há informações sobre o desfecho da situação dos detidos.



Foto: Divulgação