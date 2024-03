Policiais do 10º BPM (Barra do Piraí), coordenados pelo 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), prenderam na tarde de segunda-feira (dia 4), em Barra do Piraí, um homem de 25 anos, foragido da Justiça. A prisão ocorreu na Rua Manoel Carlos Ferreira, no Parque Santana, após informações passadas pelo Disque Denúncia. Ele é suspeito de, junto com outro suspeito, tentar matar um PM, para vingar a morte de um comparsa. Um deles gravou uma live dizendo que havia baleado o policial. Felizmente, a vítima sobreviveu.

Segundo consta nos autos, dia 19 de dezembro de 2023, entre 20h30 e 21h, na Rua Otávio Gomes, na Vila Helena, o suspeito e um outro traficante soltaram fogos de artifício para atrair a vítima para fora de casa para, então, efetuarem disparos de arma de fogo contra o policial militar.

O crime teria sido cometido em retaliação pela morte de Daniel Dutra de Souza Santos, conhecido como “Dani Boy”, de 28 anos, ocorrida três dias antes dos fatos. Durante uma live, um dos bandidos, ostentando uma arma de fogo, afirmou: “Pô, agora caiu mandado para mim! Baleei o cana lá na Vila! Tô aqui da Rocinha! Tô pesadão de meiota”.

Contra o preso dessa segunda-feira constava um mandado de prisão preventiva, expedido pela 2ª Vara da Comarca de Barra do Piraí, pelo crime de Tipificação Penal – Homicídio Simples. O outro envolvido no crime, de 19 anos, é considerado foragido.

O rapaz foi levado à 88ª DP (Barra do Piraí), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomada as medidas cabíveis sobre o caso. Depois ele foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor denunciar de forma anônima ao Disque Denúncia

