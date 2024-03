Nesta terça-feira (dia 5), o deputado estadual Tande Vieira (PP) foi eleito presidente da Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O parlamentar afirmou que vai trabalhar ao lado dos demais membros do colegiado pela efetivação de medidas que ajudem a melhorar a situação econômica do Estado do Rio de Janeiro.

Tande, que assumiu a presidência após o deputado Arthur Monteiro se licenciar para assumir a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, também agradeceu ao vice-presidente da comissão, deputado Luiz Paulo (PSD), e ao presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacellar, pela indicação para a nova função. ”Eu me sinto honrado por essa indicação. Tenho consciência da importância que esta comissão tem e pelo momento delicado que o Estado do Rio vive. Vamos trabalhar para levar à frente as propostas que nosso Estado precisa para se desenvolver”, afirmou Tande. Os parlamentares também aprovaram a realização de audiências públicas sobre o tema regime de cessão onerosa e critérios para definição do preço de referência do petróleo para fins das participações governamentais, e discutiram, em conjunto com a Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle, o Projeto de Lei 2153/2023, que trata sobre operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.

Deputado Tande Vieira foi eleito presidente da Comissão de Saúde da Alerj, em 2023

No dia 15 fevereiro de 2023, o deputado Tande Vieira (PP) foi eleito presidente da Comissão de Saúde da ALERJ. “Foi uma honra assumir uma das principais comissões da casa em meu primeiro mandato, e poder contribuir na relatoria de 23 projetos de lei durante o ano passo. Vamos em frente para mais um desafio”, afirmou Tande.

Deputado Tande Vieira também é membro nas seguintes Comissões:

Comissão de Cultura – Membro Efetivo

Comissão de Ciência e Tecnologia – Membro Efetivo

Comissão de Tributação Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais – Membro Efetivo

Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários – Membro Suplente

Segurança Pública e Assuntos de Polícia – Membro Suplente

CPI dos Serviços Delegados – Membro Efetivo

Frente parlamentar Pró-ferrovias Fluminense – Membro Efetivo

Frente Parlamentar do Complexo Econômico – Industrial da Saúde no Estado do Rio de Janeiro – Membro Efetivo

Foto: divulgação