Policiais militares do Grupo de Ações Táticas do 5º Comando de Policiamento de Área e 28º Batalhão de Polícia Militar realizaram, nesta terça-feira (dia 5), uma importante apreensão de entorpecentes em Barra Mansa. A ação ocorreu na Rua José Marciano dos Santos, no bairro Roberto Silveira.

A ocorrência teve início por volta das 13h, quando os policiais depararam-se com um indivíduo que, ao avistar a aproximação da viatura, empreendeu fuga. Durante a perseguição, o suspeito jogou ao chão uma sacola plástica e pulou no Rio Paraíba do Sul, conseguindo escapar. A sacola foi recuperada e dentro dela foram encontradas 97 embalagens contendo substância similar à cocaína, além de uma porção de crack.

O efetivo envolvido na operação era composto pelo 1º Sargento PM Pablo, 3º Sargento PM Flávio, 3º Sargento PM Werneck, Cabo PM Igor e Cabo PM Tulio, todos do Grupo de Ações Táticas II.

O material apreendido foi apresentado na delegacia de Barra Mansa.