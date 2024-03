Um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (dia 6) está causando congestionamento e diversos transtornos na descida da Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, houve um derramamento de carga de açúcar na altura do km 229 da pista sentido Rio.

Segundo a PRF, um veículo perdeu os freios e tombou, resultando apenas na perda da carga. O condutor não sofreu ferimentos.

Por volta das 7h50, o congestionamento na região chegava a aproximadamente 4 km. A CCR, concessionária responsável pela rodovia, já está no local sinalizando a via. A carga de açúcar ocupou a faixa da esquerda, o que contribuiu para a lentidão no trânsito.

Foto:Divulgação/PRF