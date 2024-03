Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Angra dos Reis, coordenados pela delegada titular Vanessa Martins, prenderam em flagrante um pela prática de estupro, lesão corporal, ameaça e cárcere privado.

A vítima, bastante machucada, buscou ajuda em sede policial, tão logo conseguira se desvencilhar do agressor, alegando que precisava de cuidado médico.

Segundo a Polícia Civil, a mulher, após um episódio de ciúmes do agressor, fora agredida fisicamente e sexualmente e teve sua liberdade restringida durante toda a madrugada, mediante emprego de arma, uma pistola de Air soft (réplica).

No local, na casa do agressor, na prainha de Mambucaba, após intensa busca, foi arrecadada a arma de pressão, do tipo pistola, que teria sido empregada para ameaçar a vítima.

