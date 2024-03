O motorista de uma carreta morreu, nesta quinta-feira (dia 7), após o veículo que conduzia tombar na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O acidente fatal aconteceu na altura do km 247 da pista sentido Rio, interditando a faixa da direita e o acostamento. A identificação e a idade da vítima ainda não foram divulgadas.

O veículo transportava uma carga de móveis, que acabou se espalhando pela pista. Com isso, o trânsito na região foi impactado e, por volta das 19h, a concessionária CCR RioSP registrava um congestionamento de aproximadamente 3 quilômetros no sentido Rio de Janeiro.

As equipes de resgate estão trabalhando no local para remover os destroços e normalizar a situação o mais rápido possível. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.

Foto: Divulgação/PRF