Um homem de 33 anos foi morto a tiros na noite de domingo (dia 10), em Volta Redonda. O crime ocorreu na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Rita do Zarur. A vítima estava na garupa de uma moto e foi alvo de vários disparos efetuados por criminosos em um carro.

Segundo a Polícia Militar, o homem possuía três registros criminais. O motociclista não foi atingido.

Uma equipe da perícia esteve presente para auxiliar a Polícia Civil nas investigações. Duas cápsulas calibre .40 foram encontradas, porém, devido à desfiguração do crânio da vítima, acredita-se que houve mais disparos.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal no bairro Três Poços e o caso registrado na delegacia da cidade.