Agentes do Corpo de Bombeiros, como apoio de mergulhadores do quartel da Barra da Tijuca, estão, nesta segunda-feira (dia 11), realizando buscas por um adolescente que desapareceu no Rio Paraíba do Sul, em Barra Mansa. O jovem sumiu na tarde de domingo (dia 10), após cair ao tentar pegar uma bola na Rua Liberdade, no trecho que corta o bairro Vista Alegre.

Os militares foram acionados por populares pouco depois das 17h. De acordo com informações de testemunhas, o adolescente teria cerca de 15 anos de idade.

Foto: Reprodução / Redes sociais