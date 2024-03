O corpo de João Lucas Pinto Campanholi, de 15 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (dia 12) por militares do Corpo de Bombeiros e reconhecido por familiares, após o jovem ter desaparecido no Rio Paraíba do Sul, em Barra Mansa. Ele pulou no rio para pegar uma bola de futebol e não foi mais visto desde o último domingo (dia 10).

O adolescente, que estudava na Escola Municipal Padre Anchieta, no bairro Vista Alegre, estava sendo procurado pelos bombeiros com a ajuda de mergulhadores do quartel da Barra da Tijuca, no Rio.

Essa é a segunda tragédia enfrentada pela família, que perdeu outro filho – de apenas 4 anos – em um incêndio no ano passado.