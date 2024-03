Dois homens, de 31 e 19 anos, foram presos suspeitos de roubar uma escola municipal em Barra Mansa. O roubo aconteceu no Centro de Educação Integrada (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro. Os criminosos entortaram uma grade para invadir a unidade, levando notebooks, datashow, bolas esportivas, dinheiro e barras de chocolate destinadas aos alunos na Páscoa. Além disso, vandalizaram várias salas, jogando papéis e armários no chão.

Apesar de nenhum item roubado ter sido encontrado, os suspeitos confessaram o crime após serem localizados pela Polícia Militar. Eles foram levados para a delegacia e estão à disposição da Justiça. Cabe acrescentar, inclusive, que um deles ainda tinha um mandado de prisão preventiva em aberto.

Foto: Reprodução