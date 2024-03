Em solenidade na quinta-feira (dia 14), na Câmara de Vereadores de Volta Redonda, o conselheiro da Fundação Oswaldo Aranha (FOA) e professor do curso de Medicina do UniFOA, Júlio Meyer, recebeu homenagem pelas suas contribuições para o estado do Rio de Janeiro. O neurocirurgião recebeu a moção das mãos do deputado estadual Jari Oliveira, em um evento que reuniu autoridades e outros profissionais que foram homenageados.

Graduado pela Universidade Federal Fluminense em 1976, Júlio Meyer trilhou uma carreira de excelência na área da neurocirurgia. Em 1986, obteve o Título de Especialista em Neurocirurgia concedido pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, consolidando sua expertise nesse campo tão complexo e desafiador da medicina.

Ao longo de sua trajetória, Júlio Meyer desempenhou papéis fundamentais em diversas instituições de saúde. Em 1987, foi nomeado Chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital São João Batista, onde, em 2000, implantou o Serviço de Residência Médica, sendo posteriormente designado como Coordenador do COREME. Sua dedicação à formação médica também se estendeu ao Hospital Escola de Valença, onde foi responsável pela implantação do Serviço de Residência Médica, em 2011.

Além de sua atuação clínica e acadêmica, Júlio Meyer exerceu cargos de destaque em diversas instituições e órgãos ligados à saúde, como o Grupo Notredame Intermédica, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, entre outros. Sua presença ativa na Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro, onde foi presidente de 2000 a 2002, demonstra seu comprometimento com o avanço da medicina em âmbito estadual.

Durante a homenagem, o deputado Jari enalteceu não apenas as realizações profissionais do Júlio Meyer, mas também sua dedicação à comunidade de Volta Redonda. “Sua história de vida é marcada pela superação e pelo compromisso com a saúde pública e privada desta cidade. Ele não apenas atendeu a milhares de pacientes ao longo dos anos, mas também compartilhou conhecimento e experiência com médicos e alunos de medicina, garantindo um atendimento de qualidade à população”, destacou o deputado.

Em suas palavras de agradecimento, Júlio Meyer expressou sua profunda gratidão à cidade de Volta Redonda e às pessoas que nele confiaram ao longo dos anos. “Durante muitos anos, dediquei-me à saúde desta cidade, tanto na esfera pública quanto privada. Tenho orgulho de ter contribuído para a construção de uma saúde pública que consideramos muito boa. Este reconhecimento é fruto de um trabalho conjunto, sempre em equipe, sempre em prol do bem-estar da comunidade”, afirmou emocionado.

Foto: divulgação