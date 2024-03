O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) e o ex-prefeito Arimathéa (PSB) declararam apoio à pré-candidatura de Rivalney Pedrosa à prefeitura de Pinheiral nas eleições de outubro de 2024. O nome o ex-vice-prefeito e ex-vereador de Pinheiral foi lançado pelo PT (Partido dos Trabalhadores). Rivalney, que já concorreu ao cargo em 2020, conta com a experiência de dois mandatos na Câmara de Vereadores, assumindo inclusive a presidência da Casa, além de ter sido Líder do Governo Arimathea na Câmara.

“Estamos conversando há alguns meses com Rivalney sobre a pré-candidatura dele à prefeitura de Pinheiral. E, levando em consideração a experiência administrativa com anos de serviços prestados à população unida à vontade de fazer um governo transparente e participativo, onde a população terá vez e voz, Rivalney terá nosso apoio nessa jornada”, falou o deputado Jari.

O ex-prefeito de Pinheiral, Arimathéa, reforça as palavras do deputado Jari e destaca o compromisso de Rivalney em priorizar a melhoria da qualidade de vida das pessoas. “Acompanho o trabalho dele em Pinheiral e aposto no sucesso de seu projeto voltado para o bem coletivo e para o crescimento do município”, disse.

Foto: divulgação