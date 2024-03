A última quarta-feira (dia 13) foi marcada por intensas discussões políticas em Pinheiral, onde cerca de 50 pessoas, entre políticos, pré-candidatos e seus apoiadores, participaram de uma reunião convocada por Luciano Muniz, pré-candidato à prefeitura pelo Partido Progressista (PP). Entre os presentes, destacaram-se dois nomes influentes: Gustavo Tutuca, deputado estadual e secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ), e Ednardo Barbosa, atual prefeito.

Também compareceram oito dos nove vereadores da Câmara Municipal, incluindo o presidente da Casa, Jordácio Nunes. O encontro abordou temas essenciais para o pleito municipal de 2024, como estrutura administrativa, prazos e legislação eleitoral.

“Discutir o futuro de nossa cidade é um momento crucial para aqueles que se colocam à disposição para disputar uma eleição. Estou preparado, feliz e, se for a vontade deste grupo, me sinto pronto para representar e defender a população de Pinheiral. Confio na habilidade do prefeito Ednardo Barbosa para liderar com sabedoria este processo eleitoral na cidade”, afirmou Luciano.

Luciano Muniz conta com o apoio de Tutuca, do presidente regional do Progressistas (PP-RJ), Dr. Luizinho, e do Palácio Guanabara. Nos últimos quatro pleitos estaduais, Tutuca foi o deputado estadual mais votado em Pinheiral, demonstrando sua forte influência política na região.

“Este grupo presente aqui hoje é essencial para defender o legado de recuperação e transformação da cidade. Esta gestão tem impulsionado Pinheiral para frente. Este grupo é o mais forte da cidade, com o apoio de um dos melhores prefeitos da história de Pinheiral. E é por isso que teremos tranquilidade para buscar votos. A população sabe que aqui estão pessoas comprometidas e que darão continuidade ao trabalho que estamos realizando”, afirmou Tutuca.

Ednardo, pertencente ao mesmo grupo político de Tutuca, também declarou seu apoio a Luciano na sucessão à prefeitura. “Sou muito grato ao Tutuca por toda parceria e apoio ao longo desses quase 8 anos em que estou à frente da prefeitura de Pinheiral. Agradeço também ao Luciano pela oportunidade de debater e ouvir os agentes políticos da nossa cidade neste momento importante. Em breve, escolheremos os representantes para os próximos quatro anos. Este grupo está pronto para continuar o trabalho que transformou Pinheiral”, concluiu o prefeito.

Foto: divulgação