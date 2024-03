Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, neste sábado (dia 16), às 21h (de Brasília), no Maracanã. O jogo terá transmissão da Rádio Mix, com Carlos Estevam, Gleidson Gomes, Richard Nunes, Luiz Carlos e Freitas Ladeira.

O Flamengo deve entrar com campo com Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha.

Já o Fluminense deve contar com Fábio; Guga, Felipe Melo, André e Marcelo; Martinelli, Lima e Renato Augusto; Arias, John Kennedy e Keno.

A Rádio Mix FM/87.5 transmite a partida, que também pode ser acompanhada pelas plataformas digitais Facebook e Instagram Freitas Ladeira, RádiosNet para todo o Brasil no link http://l.radios.com.br/r/13941