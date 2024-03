O município de Volta Redonda está prestes a receber um aporte financeiro, totalizando aproximadamente R$ 5 milhões, provenientes de emendas impositivas apresentadas ao orçamento do governo do estado por cinco deputados: Dani Monteiro (PSOL), Flávio Serafini (PSOL), Gustavo Tutuca (PP), Jari Oliveira (PSB) e Munir Francisco (PSD). Com domicílio eleitoral na Cidade do Aço, os deputados Jari e Munir juntos são responsáveis por 92% desse montante, o que equivale a R$ 4,6 milhões.

Aprovado na Assembleia Legislativa em outubro do ano passado, o orçamento impositivo concede a cada um dos 70 deputados da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) a disponibilidade de R$ 2,7 milhões para custear projetos e programas no estado durante o ano de 2024. Os parlamentares têm a prerrogativa de determinar como esses recursos serão utilizados, com a obrigatoriedade de destinar no mínimo 30% para saúde e 30% para educação, conforme estabelecido pela Constituição Federal.

Jari

Subvenções sociais para equipar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Valor: R$ 40.000,00;

Apoio à Cultura Popular Afro Indígena: Destinado ao Clube Palmares, no Jardim Europa. Valor: R$ 50.000,00;

Ampliação da rede e melhoria da infraestrutura Escolar: obras de pequeno porte visando a integração entre os prédios das unidades escolares do estado. Valor: R$ 40.000,00;

Reconstrução do muro externo: destinado a garantir a segurança de alunos, funcionários e do patrimônio público. Valor: R$ 52.437,00;

Estação de Monitoramento da Qualidade do Ar: destinado a apoiar a atuação governamental na gestão da qualidade do ar no estado do Rio. Valor: R$ 950.000,00;

Equipamentos para o Samu. Valor: R$ 815.578,00

Obras em telhado e caixa d’Água de unidade de ensino da rede estadual. Valor: R$ 65.578,00;

Mobiliário para espaços de convivência em escolas: Valor: R$ 5.000,00;

Equipamentos de áudio e vídeo para melhoria do desempenho escolar: Valor: R$ 30.000,00;

Equipamentos para o setor de fisioterapia da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR). Valor: R$ 45.000,00;

Equipamentos de audiovisuais para melhoria do ensino: Valor: R$ 85.000,00;

Recursos tecnológicos para aulas na rede pública estadual: Valor: R$ 40.000,00;

Aperfeiçoamento e manutenção de Tecnologia da Informação (TI) para Laboratório de Iniciação Científica: Valor: R$ 40.000,00;

Fortalecimento da Educação em Tempo Integral, proporcionando atividades musicais, com material para fanfarra. Valor: R$ 25.000,00;