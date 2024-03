A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na quinta-feira (dia 21) um veículo Renault/Kwid com placas do Rio de Janeiro/RJ, que havia sido furtado no dia 6 de fevereiro deste ano, em Volta Redonda. A ação ocorreu durante uma ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico na Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real, na altura do km 298 da pista sentido São Paulo.

Os policiais abordaram o veículo e, ao consultarem os sistemas disponíveis, constataram o registro de furto. O condutor, um homem de 36 anos, alegou ter adquirido o veículo de um indivíduo cujo nome não lembrava, em troca de uma motocicleta Kawasaki e um pagamento de R$ 9 mil. No entanto, ele não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a negociação.

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido por receptação de veículo furtado e a ocorrência foi apresentada na 100ª DP (Porto Real) para os procedimentos legais cabíveis, além da recuperação do veículo.

Segundo o registro de furto, o proprietário do veículo havia anunciado a venda do Renault/Kwid no site OLX. Um homem interessado fez contato, se apresentou como comprador e marcou um encontro em um posto de combustíveis. Ao entrar no veículo para um teste, o suposto comprador deu partida no carro e anunciou o furto, evadindo-se do local.

Após a recuperação do veículo, a equipe da PRF entrou em contato com o proprietário, que ficou muito feliz com a notícia, pois não tinha seguro para o veículo. A PRF alerta para a importância de verificar a procedência de veículos usados antes de adquiri-los, evitando assim problemas com a lei.

Foto: Divulgação/PRF