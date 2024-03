Um motociclista de 20 anos, que é militar da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), ficou ferido ao cair de sua motocicleta na Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. O acidente aconteceu por volta de 01h15 desta sexta-feira (dia 22), na altura do km 300.

Segundo informações fornecidas pelo próprio motociclista aos agentes da Polícia Rodoviária Federal, ele perdeu o controle da motocicleta, vindo a cair no gramado do canteiro central. O acidente ocorreu em um local sem iluminação, o que dificultou a visibilidade do jovem, que estava vestido com a farda camuflada.

A rápida resposta da equipe DELTA da 7ª Delegacia da PRF, aliada ao acionamento do resgate médico da CCR RIO SP, foi fundamental para o socorro ao motociclista. O jovem compartilhou sua localização através do Google Maps e manteve a luz do celular ligada, facilitando sua localização.

A motocicleta, após a queda, seguiu por cerca de 100 metros, saindo da pista, descendo por um barranco e caindo no matagal às margens da via, também dificultando sua visualização por quem passava pela rodovia.

No momento da chegada da PRF, o motociclista estava consciente, porém com fratura no fêmur da perna esquerda. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende.

Foto: Divulgação/PRF