À medida que a eleição se aproxima, as promessas dos políticos ganham destaque. Em Volta Redonda, o prefeito Neto (PP), diante das críticas, revelou seu plano de reformar a Rodoviária Francisco Torres, uma estrutura inaugurada em 1972 com uma área construída de quatro mil metros quadrados. Neto vê na privatização do espaço uma oportunidade para sua revitalização.

“É essencial abrir uma concorrência pública, mas estamos considerando uma parceria para privatizar a Rodoviária”, afirmou Neto em uma entrevista a um programa de rádio na manhã de quinta-feira (dia 21). Antes de transferir o espaço para a iniciativa privada, o prefeito se comprometeu a revitalizá-lo com recursos próprios do Município.

Em 2012, quando concorreu ao seu quarto mandato, Neto chegou a anunciar a desapropriação de uma área nas proximidades da Rodovia Presidente Dutra para a construção de uma nova Rodoviária, porém a promessa não se concretizou.

Fiscalização

Na entrevista de quinta-feira, Neto confirmou algo que muitos habitantes de Volta Redonda já suspeitavam: a Rodoviária é utilizada para o consumo de drogas por usuários, aproveitando a falta de fiscalização. “A Segurança Presente encontrou uma série de coisas, inclusive tráfico, na Rodoviária”, relatou o chefe do Palácio 17 de Julho.

Para responder às críticas, a Prefeitura anunciou a instalação de uma tenda do programa “Segurança Presente”, em parceria com o governo estadual. Os policiais militares do programa começaram a atuar na segunda-feira (dia 18), visando aumentar a segurança dos usuários e trabalhadores da rodoviária, além de abordar questões sociais, retirando pessoas em situação de rua e estabelecendo uma relação de confiança com a população.

Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, além da Operação Segurança Presente, o espaço receberá funcionários das secretarias de Transporte e Mobilidade Urbana e de Assistência Social. “Tudo isso visa realizar um trabalho completo de recuperação da Rodoviária”, enfatizou Henrique.

“Compreendemos que é um local que recebe pessoas de fora e serve como ponto de deslocamento para os moradores, e por isso precisa ser seguro”, destacou o secretário, informando que a área será monitorada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), além das câmeras já existentes na rodoviária, que até então não foram suficientes para auxiliar as autoridades na repressão ao tráfico de drogas no local.

Críticas

Há pelo menos três anos, os leitores da Folha do Aço têm acompanhado reportagens revelando o estado precário de infraestrutura e manutenção da Rodoviária Prefeito Francisco Torres. Nem mesmo as lanchonetes resistiram ao descaso da Prefeitura e fecharam as portas, deixando os viajantes sem opções para lanches rápidos ou bebidas.

A situação se agravou com a transferência da sede do Ciosp para a Ilha São João. Antes disso, a presença de agentes da Polícia Militar e da Guarda Municipal inibia a ação de criminosos no local. Atualmente, os assentos utilizados por viajantes no aguardo do embarque se tornaram abrigo para pessoas em situação de rua.

A arquitetura da Rodoviária, com detalhes que remetem a antigas estações, continua perdendo sua beleza original devido ao abandono por parte das autoridades responsáveis pela manutenção do espaço, o que tem gerado reclamações constantes por parte dos usuários. Ao longo dos anos, a falta de investimento na manutenção tem afetado negativamente a qualidade do local.

Promessas

Em fevereiro de 2023, a secretaria municipal de Comunicação Social (Secom) do Palácio 17 de Julho emitiu uma nota à Folha do Aço informando que a Rodoviária Prefeito Francisco Torres estava passando por manutenção e citou diversas melhorias realizadas até então. Entre elas, a pintura geral, reparo nos assentos, poda das árvores ao redor, aumento no efetivo de serviços gerais, presença reforçada da Guarda Municipal e manutenção no sistema de monitoramento eletrônico.

Contudo, um ano e um mês após a divulgação dessas ações, a situação parece não ter avançado significativamente.

Foto: PMVR