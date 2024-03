O deputado estadual Vinicius Cozzolino (União) apresentou à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) o Projeto de Lei nº 3232/2024, que propõe a criação do aplicativo móvel “Monitora Transporte RJ”. Esse aplicativo visa aprimorar o sistema de transporte público no estado, exigindo que as concessionárias prestadoras de serviços públicos de transporte desenvolvam uma plataforma que forneça informações em tempo real sobre os horários de todos os modais de transporte.

A iniciativa surge como resposta às dificuldades enfrentadas pelos usuários de transporte público devido à falta de informações precisas e atualizadas sobre os horários dos diferentes meios de locomoção, como ônibus, metrô, barcas e trens. O “Monitora Transporte RJ” visa proporcionar uma solução moderna e eficiente para atender às necessidades dos cidadãos, oferecendo acesso a dados em tempo real e permitindo um planejamento mais preciso e eficaz dos deslocamentos.

“Muitos usuários enfrentam dificuldades devido à falta de informações precisas e atualizadas sobre os horários dos diferentes modais de transporte, como ônibus, metrô, barcas e trens. Este app será uma solução moderna e eficiente para atender às necessidades dos cidadãos, proporcionando acesso a dados em tempo real e permitindo um planejamento mais preciso e eficiente dos deslocamentos”, afirma Vinicius Cozzolino.

​O aplicativo proposto incluirá recursos fundamentais, como a disponibilização de informações atualizadas por meio de GPS, mapas com rotas dos diferentes modais, alertas sobre alterações nos horários de funcionamento, capacidade de planejamento de rotas e um canal de comunicação direta com os órgãos responsáveis pelos transportes para envio de sugestões, reclamações e informações.