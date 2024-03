O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República deflagraram, na manhã deste domingo (dia 24), a operação “Murder Inc.”, no âmbito da investigação que apura os homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves. Foram presos Domingos Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Chiquinho Brazão, deputado federal do Rio de Janeiro, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio.

Estão sendo cumpridos três mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), todos na cidade do Rio de Janeiro. A operação conjunta tem como alvos os autores intelectuais dos crimes de homicídio, de acordo com a investigação. Também são apurados os crimes de organização criminosa e obstrução de Justiça.

A ação conta com o apoio da Secretaria de Estado de Polícia Civil e da Secretaria Nacional de Políticas Penais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.