No momento em que a mídia tradicional enfrenta desafios significativos, os podcasts regionais demonstram que há espaço e demanda para formas de comunicação mais próximas e engajadas com a realidade local. Nesse contexto, há exatamente um ano, surgiu no Sul Fluminense o Podcast da Cidade, que já se destaca como um exemplo inspirador de como a voz regional pode encontrar seu público e fazer a diferença.

Desde o seu primeiro episódio, lançado em março de 2023, o projeto tem se destacado pela consistência dos convidados. A estreia foi marcada por um bate-papo franco com o ex-governador Luiz Fernando Pezão. No episódio comemorativo do primeiro aniversário, Pezão anunciou pela primeira vez sua pré-candidatura à prefeitura de Piraí.

Além do ex-governador, praticamente todos os prefeitos atuais das principais cidades do Sul Fluminense passaram pela mesa de conversa do Podcast da Cidade nesse primeiro ano de existência. Rodrigo Drable, Diogo Balieiro, Severino Dias, foram alguns dos chefes de executivos entrevistados pelos hosts Higor Santos, publicitário e marqueteiro político, e Mateus Gusmão, jornalista.

Outros políticos da região, entre vereadores e deputados, empreendedores, atletas e figuras com atuação destacada na cultura, educação, saúde e outros setores também participaram de bate-papos descontraídos e relevantes nesse 1 ano de Podcast da Cidade.

Para 2024, o programa iniciou o ano com um foco especial nas eleições municipais, convidando alguns dos principais pré-candidatos a prefeituras da região para entrevistas. A ideia é promover um amplo debate sobre as necessidades dos principais municípios da região para avançar.

O idealizador do projeto, Higor Santos, comentou sobre o papel que o Podcast da Cidade tem desempenhado desde sua estreia. “Ao completar um ano no ar, o Podcastda Cidade já se estabeleceu como uma referência incontestável em informação e entretenimento para os moradores do interior do Estado do Rio de Janeiro. Seu sucesso não é apenas uma demonstração da qualidade de seu conteúdo, mas também uma prova do poder dos podcasts regionais em construir comunidades e promover o diálogo local”, afirmou Higor.

Serviço:

Transmissão ao vivo: Toda quinta-feira, às 19h

Canal do YouTube: @podcastdacidade

Instagram: @podcastdacida_