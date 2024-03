Na tarde de ontem (dia 23), agentes da 93ª Delegacia de Polícia (DP) prenderam em flagrante quatro homens envolvidos em uma tentativa de homicídio no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda. O crime ocorreu na madrugada de sábado e deixou a vítima, um homem de 42 anos, gravemente ferida, sendo internada em estado crítico no Hospital São João Batista.

Os suspeitos, com idades entre 26 e 30 anos, foram localizados em diferentes bairros da região, incluindo Vila Santa Cecília, Cajueiro, Ponte Alta e Vila Rica/Tiradentes. Surpreendentemente, um dos indivíduos foi preso enquanto trabalhava em um açougue.

Segundo informações da Polícia Civil, os quatro detidos têm supostas ligações com a facção criminosa Comando Vermelho (CV). As investigações revelaram que a vítima estava acompanhada de sua namorada no bairro Ponte Alta, quando foi reconhecida pelos agressores como supostamente residindo em uma área controlada por uma organização rival, o Terceiro Comando.

Acreditando que a vítima estava desafiando sua autoridade ao permanecer na área dominada pelo Terceiro Comando, os criminosos decidiram puni-la com a morte. A polícia apurou que o ataque foi brutal, com os agressores perseguindo a vítima e desferindo vários golpes, incluindo socos, chutes e até mesmo utilizando capacetes de motocicleta. A violência só cessou quando a vítima desmaiou, levando os agressores a acreditarem que ela havia morrido.

Os quatro suspeitos foram conduzidos à sede da 93ª DP e foram indiciados por tentativa de homicídio. Após os procedimentos legais, serão encaminhados ao sistema prisional.