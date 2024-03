A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta segunda-feira (dia 25), uma mulher pelo crime de tráfico interestadual de drogas, na Rodovia Presidente Dutra, altura do município de Piraí.

Policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) montaram uma barreira policial na estrada com o objetivo de prevenir e reprimir o tráfico de drogas e armas. Assim, foi possível localizar a mulher, que estava a bordo de um ônibus oriundo de São Paulo com 10 kg de cocaína dentro de uma mala. Após a realização da abordagem, os policiais federais constataram a presença da droga na bagagem da mulher, com auxílio do cão farejador Apollo, e efetuaram a prisão em flagrante.

A presa, de 43 anos e natural do Rio de Janeiro, tinha como destino a sua cidade natal, com o intuito de distribuir a carga de cocaína em uma comunidade dominada por facção criminosa. A mulher receberia uma compensação financeira pelo transporte da droga.

Após a formalização da prisão, os 10 kg de cocaína foram apreendidos e a mulher foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação