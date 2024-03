Agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram, na manhã desta segunda-feira (dia 25), um caminhoneiro, de 27 anos, com dois comprimidos de Nobésio Extra Forte, popularmente conhecido como “rebite”. O fato ocorreu por volta das 10h40 no Posto PRF de Floriano, na Rodovia Presidente Dutra. Na ocasião, a equipe DELTA da 7ª DEL PRF realizava fiscalização de veículos, quando abordou um caminhão de Patos de Minas/MG.

Durante a fiscalização, o caminhoneiro informou que, no domingo (dia 24), trouxe carga de carne suína de Patos de Minas/MG para entregar em Barra Mansa e que estaria retornando para Minas. Segundo a PRF, ao ser verificado o tacógrafo do veículo, foi constatado que o registro no aparelho estava inconsistente, não sendo possível comprovar se o motorista havia cumprido o descanso corretamente como determina a Lei do Descanso do Caminhoneiro. Ao ser realizada uma revista no interior da cabine, foram encontrados na mochila do caminhoneiro os dois comprimidos de “rebite”, que é de venda proibida no país e tem anfetamina na sua composição.

O caminhoneiro alegou que havia ganhado os comprimidos de outro caminhoneiro para poder “rodar”. Diante dos fatos, foi feita a apreensão dos comprimidos e lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do homem com base no artigo artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Comprar, guardar ou portar drogas sem autorização para consumo próprio. Penas: I – advertência sobre os efeitos das drogas; II – prestação de serviços à comunidade; III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo).

Além disso, foram aplicadas as devidas multas por irregularidades no tacógrafo e pela Lei do Descanso, no valor total de R$ 325,39. O motorista terá que cumprir 11h parado para descansar e, só depois desse período, poderá seguir viagem.

Foto: Divulgação/PRF