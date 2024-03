Um grave acidente ocorreu na última semana na Escola Municipal Professor Wladir de Souza Telles, no bairro Vila Rica/Tiradentes, causando preocupação na comunidade e suscitando debates sobre a infraestrutura precária das unidades de ensino da rede pública em Volta Redonda. De acordo com informações obtidas pela Folha do Aço, durante uma chuva, o vidro de uma janela se desprendeu e atingiu um aluno, que precisou ser socorrido para um hospital e recebeu pontos.

O presidente da Associação de Moradores do bairro Vila Rica/Tiradentes, Milton Pereira, conhecido como Miltão, lamentou a falta de comunicação sobre o acidente na escola e cobrou explicações da direção da escola e do prefeito Neto (PP).

“Lamentavelmente ele [prefeito] nem está ciente do acidente ocorrido na Escola Municipal Professor Wladir de Souza Telles”, informou Miltão, também relatando os problemas enfrentados pelos moradores da Rua 24, no bairro Vila Rica/Tiradentes, devido ao atraso na obra de drenagem, que está há quase dois meses atrasada e tem causado transtornos e preocupações com possíveis deslizamentos de terra. “Esperamos respostas e ações efetivas por parte das autoridades municipais para garantir a segurança e a qualidade da educação e infraestrutura urbana em Volta Redonda”.

O vereador Raone Ferreira (PSB) destacou a condição insalubre de várias unidades da rede pública de ensino do município. O parlamentar mencionou exemplos como a E.M Palmares, no bairro Padre Josimo, que, segundo ele, nunca passou por reforma e encontra-se em estado precário, e o Colégio Professora Delce Horta Delgado, no Aterrado, considerado um dos melhores da cidade, porém apresentando problemas como bancos quebrados, buracos no pátio, e móveis abandonados, além de falta de acessibilidade.

Raone também criticou o governo municipal por não priorizar adequadamente a educação, apontando que o município deixou de investir cerca de R$ 280 milhões nos últimos três anos. “O atual governo não tem conseguido lidar com os problemas reais da educação. Estamos falando de um município com o 10º maior orçamento do Estado do Rio. Recentemente, denunciei um rombo de R$ 32 milhões do Fundeb. Como podemos promover políticas estruturantes para as escolas sem o devido investimento em Educação? A responsabilidade é do prefeito, que não destina o orçamento necessário para melhorar as condições das escolas. Existem dezenas de escolas que precisam urgentemente de reformas. Um exemplo é a Escola Themis, no Conforme, que completou 50 anos no ano passado e não recebeu nenhum cuidado por parte do executivo”, disparou o vereador.

“Faltam mais de 200 cuidadores para as crianças com deficiência. São violações graves ao direito fundamental à educação. Quando deixamos uma criança sob os cuidados da escola, estamos confiando na administração municipal. É responsabilidade do prefeito garantir que as escolas estejam em condições de funcionamento. Vejo o prefeito sempre mencionando a nova Creche Dauro Aragão, no Tangerinal, mas ela nunca é inaugurada e dezenas de outras escolas estão abandonadas pelo poder público. As coisas só vão melhorar quando a Educação for, de fato, uma prioridade orçamentária para o município. Não se melhora a educação elogiando secretários na rádio, mas sim destinando os recursos necessários para garantir o pleno direito das nossas crianças a uma educação de qualidade”, acrescentou.

Fiscalização

O vereador Raone Ferreira afirmou que tem fiscalizado diretamente as unidades desde que assumiu o mandato em outubro de 2022, tendo visitado 41 unidades. “Todas essas visitas resultaram em um relatório, e temos encaminhado diversos ofícios aos órgãos de controle, além de cobrar da secretaria municipal e Educação e a Fevre as medidas necessárias. Também protocolamos indicações e requerimentos cobrando a reforma prometida para diversas escolas, que até hoje não saíram do papel. Por fim, também estamos investigando obras que estavam paradas, como a do CMEI Alzira Vargas. Após nossa constatação de que a obra havia parado por dois meses, a SME tomou medidas rapidamente e as obras foram reiniciadas”, complementou.

Nota da redação

A Folha do Aço questionou a Prefeitura sobre o acidente envolvendo o aluno da E.M Wladir Telles, no Vila Rica, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno da secretaria Municipal da Comunicação Social. Seria uma oportunidade para a Secom informar à população e ao vereador Raone Ferreira que, por exemplo, o governo municipal homologou em fevereiro deste ano um novo contrato para a reforma completa da E.M Palmares, no Padre Josimo. A obra está orçada em R$ 7,6 milhões e a empresa vencedora da licitação foi a Kairo Arquitetura.