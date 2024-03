A Transporte Excelsior celebrou seu 64º aniversário em grande estilo. No último dia 15, o Centro Corporativo, em Barra Mansa, foi palco de uma festa que reuniu cerca de 200 colaboradores para um café da manhã especial. A ocasião foi marcada pelo reconhecimento da trajetória de sucesso da empresa no ramo de transporte siderúrgico de cargas.

Dentre os presentes estavam o diretor Superintendente, Rogério Loureiro, e o diretor-adjunto, Serginho Loureiro, que compartilhou palavras de gratidão aos funcionários e reflexões sobre o legado deixado pelo presidente emérito, Sergio Loureiro.

“Gostaria de agradecer a todos vocês que levam as cargas com eficiência, que fazem a engrenagem girar. Agradecer ao meu bisavô fundador, nosso eterno presidente. Todo ano, faço questão de lembrar que ele foi essencial para alcançarmos o patamar atual. Tudo que foi construído, devemos a ele. Um líder nato”, declarou Serginho.

A empresa tem demonstrado crescente preocupação com o bem-estar e o desenvolvimento de seus colaboradores por meio de diversos projetos renovados anualmente. Destaca-se entre eles o atendimento psicológico gratuito oferecido aos funcionários, visando proporcionar suporte emocional e apoio em questões pessoais e profissionais.

Além disso, a academia Sergio Loureiro é disponibilizada aos colaboradores do Centro Corporativo e das filiais próximas, com entrada franca, incentivando a prática de atividades físicas. No mesmo viés, o programa Saúde em Movimento oferece aferição de pressão, glicose e ginástica laboral, com o apoio do personal trainer Felipe Dutra e da fisioterapeuta Monique Dutra.

A Escolinha de Motoristas é uma iniciativa voltada à formação de condutores alinhados aos valores da empresa e às normas de direção defensiva nas estradas. Lançada há mais de 20 anos, já está em sua 37ª turma, transformando mais de 300 alunos de motoristas aprendizes a motoristas carreteiros através de aulas teóricas e práticas ministradas durante seis meses.

Recentemente, a Transporte Excelsior obteve o reconhecimento do Selo Empresa Amiga da Mulher, promovido pelo governo do estado, em virtude do seu envolvimento com a promoção da equidade de gênero e valorização das mulheres no ambiente de trabalho. A diversidade e igualdade de oportunidades são pilares sempre presentes nas atividades desenvolvidas mensalmente na instituição, mediante políticas inclusivas e medidas que visam garantir a segurança e o bem-estar das colaboradoras.

“Engajada em causas como saúde, inovação, sustentabilidade e responsabilidade social, a Transporte Excelsior mantém seu compromisso com a qualidade e segurança em suas operações, prezando pela inovação e excelência para atender às necessidades de seus clientes e colaboradores. Com 64 anos de experiência e liderança no setor, a empresa reafirma seu papel como referência no transporte de cargas siderúrgicas, seguindo sua jornada em direção ao futuro”, reforçou a direção da empresa.