Na madrugada de terça-feira (dia 26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a um acidente na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O fato ocorreu por volta das 2h30, na altura do km 313. No local, a equipe DELTA da 7ª Delegacia da PRF constatou que o condutor de um veículo Renault/Sandero, com placas de Resende, perdeu o controle do carro e colidiu contra a mureta central da rodovia.

O condutor foi prontamente socorrido pela equipe de resgate médico da concessionária CCR RIO SP e encaminhado para o Hospital de Emergência de Resende. Por conta do horário, não houve registro de congestionamento, apenas lentidão no trecho em que o acidente aconteceu.

O estado de saúde da vítima é desconhecido.

Foto: Divulgação/PRF