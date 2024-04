O primeiro dia da 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda foi um sucesso, com mais de 7 mil visitantes, dos quais 4 mil eram alunos de escolas de todo o estado do Rio de Janeiro, através das marcações de visitas guiadas, e outros 3 mil de público em geral.

O evento, que celebra a literatura e promove a cultura e a literatura, recebeu um grande número de estudantes para explorar o universo dos livros e participar das diversas atividades educativas e culturais oferecidas ao longo do dia. A presença massiva de alunos é um reflexo do compromisso da 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda em promover o acesso à educação e incentivar o hábito da leitura entre os jovens.

Além dos alunos, o público flutuante também marcou presença em peso, demonstrando o interesse e o entusiasmo da comunidade em participar desse grande evento literário. Pessoas de todas as idades puderam desfrutar de uma programação diversificada, que incluía apresentações artísticas, lançamentos literários, arte, música e muita cultura.

O primeiro dia do evento também contou com a presença de autoridades locais e regionais, incluindo o deputado estadual Munir Neto, o vice-prefeito de Volta Redonda, Sebastião Faria, e Maycon Abrantes, presidente da Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agropecuária de Volta Redonda). Além da secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Daniele Barros, o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, o ex-deputado federal Delegado Antônio Furtado, e do secretário de Educação e Desenvolvimento de Volta Redonda, Sérgio Sodré.

A abertura oficial do evento teve a presença de Vágner Datrino, neto do Profeta Gentileza, que é o homenageado da 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda. E ele contou como foi participar do evento. “Eu me sinto muito agradecido por Deus por estar aqui (na Bienal), por ver todo esse movimento homenageando a história do meu avô. Nos 35 anos da vida dele como Profeta Gentileza, ele propagou a mudança do ser humano por dentro, e a Gentileza é a chave de uma manhã melhor. Então, quando você vê uma bienal que homenageia ele, várias crianças aqui, escolas, professores, educadores, aqui é o local, verdadeiramente, em que meu avô estaria. Ele está presente aqui nesse movimento, dando luz, dando esperança a todos. A gente precisa sentir a gentileza no coração das pessoas que passam por aqui”, destacou.

Para os organizadores, o sucesso do primeiro dia da Bienal do Livro de Volta Redonda é motivo de grande satisfação e orgulho. Com um início tão promissor, a expectativa para os próximos dias de evento está ainda maior. O evento promete continuar encantando e inspirando visitantes de todas as idades, consolidando-se como um dos maiores e mais importantes eventos literários da região. “O primeiro dia do evento foi lindo e superou nossas expectativas. Por isso, estamos esperando muito mais para os outros dias e um final de semana incrível”, destaca Marinez Fernandes, organizadora do evento.

Foto: Cris Oliveira / Divulgação PMVR