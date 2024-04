Atletas profissionais e amadores de Angra dos Reis receberão não apenas um, mas três grandes presentes, na quinta-feira (dia 4), quando a Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, anunciou os novos projetos esportivos para o município. A construção do Centro Olímpico de Jacuecanga, do Centro de Artes Marciais e a revitalização do ginásio esportivo Getúlio Campos Telles prometem não apenas oferecer espaços especializados para a prática esportiva, mas também marcar um novo capítulo no esporte da cidade.

O evento de lançamento dos projetos ocorreu no Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara, e contou com a presença do prefeito Fernando Jordão, do secretário de Governo e Relações Institucionais Cláudio Ferreti, diversos secretários municipais e uma multidão de esportistas da cidade.

– Hoje estamos apresentando três grandes realizações para os esportistas de Angra, que estão prestes a se tornar realidade. O principal deles é a revitalização do Grêmio Esportivo Verolme, do GDV, que será transformado em um centro olímpico com 19 modalidades esportivas olímpicas. Além disso, teremos a construção do Centro de Artes Marciais, que ficará localizado na Japuíba, no terreno da antiga FAETEC, e a revitalização do ginásio do estádio municipal, que contará com vestiários, arquibancadas e uma nova cobertura – explicou o secretário de Esporte e Lazer, Vitor Simões.

O Centro Olímpico da Jacuecanga terá capacidade para oferecer até 29 modalidades esportivas, atendendo mais de 2 mil alunos por ano. Além disso, o campo de futebol passará por uma revitalização, com a construção de arquibancadas, área de estacionamento, centro de treinamento para ginástica olímpica e rítmica, piscina olímpica, quadra de areia, espaço para prática esportiva de pessoas com deficiência e área para apresentações e shows, com capacidade de até 100 mil pessoas por ano.

UM SONHO: MEDALHAS OLÍMPICAS ANGRENSES

O secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, destaca que o Centro Olímpico oferecerá 19 modalidades olímpicas e outras não olímpicas, acreditando que em breve um atleta angrense poderá ter êxito em grandes eventos do esporte.

– Quando falamos em política pública, temos que ter foco. Nosso objetivo é trabalhar para a nossa cidade, avançando sempre. O Centro Olímpico de Jacuecanga vai oferecer 19 modalidades olímpicas e outras que não são olímpicas. Tenho certeza de que, em pouco tempo, teremos um atleta angrense desfilando em carro de bombeiro por ter conquistado uma medalha olímpica – declara Cláudio Ferreti.

No bairro Japuíba, em frente à FAETEC, será construído o Centro de Artes Marciais, dedicado às aulas de diversas modalidades e também como ponto oficial para competições. Os atletas de Angra dos Reis têm se destacado na área das artes marciais, inclusive internacionalmente. A atleta de karatê Nádia Ribeiro, moradora da Nova Angra, que já participou de competições na Eslováquia, contando inclusive com o apoio do governo municipal, expressa sua emoção com a construção do Centro de Artes Marciais, afirmando que será muito importante para os atletas da cidade.

– É um sonho realizado. Para nós, que somos esportistas, isso vai beneficiar muito a gente. Estou muito emocionada. Temos visto que, a cada ano, as pessoas têm se interessado mais pelas artes marciais no município. Isso mostra que o Centro de Artes Marciais será muito importante para os atletas da cidade – comemora Nádia.

Por fim, foi anunciada a revitalização do ginásio poliesportivo Getúlio Campos Telles, localizado dentro do Estádio Municipal Jair Toscano de Brito. O espaço receberá novas arquibancadas, vestiários para as equipes e cobertura, tornando-se ainda mais adequado para práticas esportivas e para o público que prestigiará as competições realizadas no local.