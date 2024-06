Um caminhão que transportava álcool tombou nesta quarta-feira (dia 5) às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, gerando uma situação de risco devido ao derramamento do líquido inflamável. Segundo informações da prefeitura, o álcool escorreu para a galeria de água pluvial que passa sob o imóvel onde funciona a secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, localizada na Rua Vitória Sócrates, no bairro Vila Martins. Em função do perigo e visando preservar a saúde de todos, a sede da secretaria foi evacuada e os funcionários foram dispensados.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou com o apoio do Agrupamento Operacional de Produtos Perigosos. A secretaria de Ordem Pública, através da Defesa Civil e da Guarda Municipal, também esteve presente no local. Por motivos de segurança, a área ao redor foi isolada.

Para auxiliar no controle do derramamento e minimizar os riscos, a secretaria de Obras e Serviços Públicos enviou dois caminhões-pipa, um com capacidade de 5 mil litros e outro com 10 mil litros, totalizando 15 mil litros de água, para dar suporte aos bombeiros.

A secretaria de Meio Ambiente e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) estão monitorando a situação de perto para avaliar e mitigar possíveis impactos ambientais.

A princípio, ninguém ficou ferido.

Foto: Reprodução/Redes Sociais