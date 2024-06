Uma mulher foi atropelada por uma motocicleta na tarde desta quarta-feira (dia 5), no Aterrado, em Volta Redonda. O acidente ocorreu quando a vítima cruzava a faixa de pedestres na Avenida Lucas Evangelista, em frente à Câmara Municipal.

Imagens capturadas por uma câmera da Secretaria de Ordem Pública mostram o momento do atropelamento. Nas gravações, é possível ver a mulher atravessando na faixa de pedestres quando é atingida pela motocicleta, que também cai ao solo. Embora a vítima não apresentasse ferimentos visíveis, ela se queixou de dores nos braços e foi levada a um hospital para avaliação médica.

Este é o terceiro atropelamento registrado na região em menos de 24 horas, destacando uma preocupante série de acidentes.

Na terça-feira (dia 4), pai e filho foram vítimas de um atropelamento no Aero Clube, também em Volta Redonda. O motorista do veículo fugiu do local e o homem permanece internado no Hospital São João Batista. A criança, de 7 anos, foi socorrida e, após passar por exames, foi liberada.

Na manhã desta quarta-feira (dia 5), em Barra Mansa, um idoso de 77 anos foi atingido por um ônibus na Rua São Pedro, no bairro Vista Alegre. Ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia, onde segue em observação na sala vermelha.