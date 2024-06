A primeira fase da duplicação das pistas da Serra das Araras teve início nesta quarta-feira (dia 5) com a primeira detonação de rochas. Em razão disso, as pistas de subida (sentido São Paulo) e de descida (sentido Rio) foram interditadas no fim da manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, durante os trabalhos, foi registrado 3 quilômetros de congestionamento no sentido Rio. Já no sentido São Paulo, foram 6 quilômetros de retenção. Por volta de 12h30, antes mesmo do previsto, o tráfego nos dois sentidos foi totalmente liberado.

Durante os trabalhos, as Equipes do Grupo de Motociclistas PRF (GMR) realizaram monitoramento da fila de veículos.

A primeira detonação de rochas, com um volume de aproximadamente 500 m³, marcou o início dos trabalhos desse projeto ambicioso, administrado pela CCR RioSP, que visa melhorar o fluxo de tráfego e garantir viagens mais seguras e eficientes.

A duplicação do trecho de oito quilômetros, com um investimento de R$ 1,5 bilhão, aumentará a velocidade de circulação de 40 km/h para 80 km/h, reduzindo significativamente o tempo de percurso. A obra, que deve durar 52 meses e gerar cerca de 5 mil empregos, contará com 24 viadutos e duas rampas de escape, visando melhorar a segurança e a fluidez do tráfego. A nova pista de subida deve ser concluída em 2028, e a de descida, em 2029.

Essa duplicação beneficiará aproximadamente 20 milhões de pessoas, aliviando o trânsito para os 390 mil motoristas que trafegam pelo trecho mensalmente, além de promover melhorias nos polos industriais do Sul Fluminense e da capital do Rio, crucial para o escoamento de produtos essenciais e metade do PIB nacional.