Policiais militares prenderam na quarta-feira (dia 5), em Barra do Piraí, um homem de 26 anos com mandado de prisão definitiva em aberto por furto, expedido no dia anterior. Ele foi localizado pelos agentes no centro da cidade.

Segundo a PM, contra o jovem, há 26 anotações criminais. Entre as passagens pela polícia, há crimes diversos, incluindo sequestro, importunação sexual, furto a residência, furto em estabelecimento comercial, tráfico de drogas, violação de domicílio, roubo, disparo de arma de fogo, posse de entorpecentes e desobediência.

Após ser encaminhado para a delegacia de Barra do Piraí, o homem agora está à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação/PM