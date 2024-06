A prefeitura de Barra do Piraí, em conjunto com a Secretaria Municipal de Agricultura, deu um importante passo para a preservação da história local e a promoção do turismo cultural no município. Na quarta-feira (dia 5), técnicos da Secretaria de Estado da Casa Civil realizaram uma vistoria no antigo prédio do Colégio Adelino Terra, no distrito de Ipiabas, que será cedido para a implantação do Museu do Café.

A visita teve como objetivo avaliar o espaço para transformá-lo no futuro museu do café da região e contou com a presença de: Marcelo Zappa Meireles, técnico da Secretaria Municipal de Agricultura de Barra do Piraí; Pedro Augusto Assis dos Santos, engenheiro civil; Marcelo Borges Silva, vistoriador de imóveis; Edezio Quintal, empresário de turismo e os diretores do Colégio Adelino Terra.

Para o secretário de Agricultura, Espedito Monteiro de Almeida, o museu será um complemento essencial para o fortalecimento da identidade local. “Estamos implantando um polo gastronômico turístico no distrito de Ipiabas, com várias atrações como o avião do metaverso, o trem de gelo, a casa da cultura, o anfiteatro, e a carruagem elétrica. Nesse circuito, sentimos a necessidade de incluir o Museu do Café, uma vez que nossa região, conhecida como Vale do Café, já foi uma das maiores produtoras de café”, aponta.

O Museu do Café é uma iniciativa que visa resgatar e celebrar a rica história de Barra do Piraí, que outrora foi um dos grandes produtores de café do estado. Sobre o projeto, o presidente do Conselho Municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, declarou: “A implementação do Museu do Café na Vila Histórica de Ipiabas vem suprir duas demandas importantes. A primeira, de preservação do Patrimônio Histórico, por se tratar da revitalização de uma construção de 150 anos. E a segunda, ao desenvolver um novo atrativo turístico, diretamente relacionado à história da região e à nossa cultura rural”.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, enfatizou a relevância do projeto para a comunidade “A criação do museu do café é um marco para nosso município. Resgatar essa parte significativa de nossa história é fundamental para que as futuras gerações conheçam e valorizem nossas raízes.” Dessa forma, Barra do Piraí não apenas preserva sua história, mas também enriquece seu cenário cultural, oferecendo aos moradores e visitantes uma nova oportunidade de aprendizado e lazer.