Uma operação realizada na noite de segunda-feira (dia 10) por policiais militares do 10º BPM resultou na apreensão de diversos entorpecentes, após uma denúncia de tráfico de drogas, em Barra do Piraí. A ação ocorreu na Rua dos Ypês, no bairro Vale do Ipiranga, e teve como objetivo principal desarticular pontos de tráfico de drogas e enfraquecer a atuação do Comando Vermelho na cidade.

Segundo a denúncia anônima, um indivíduo estaria traficando drogas e escondendo os entorpecentes na caixa de energia de um dos blocos do conjunto habitacional local. Os agentes procederam ao local para verificar a veracidade das informações.

Ao adentrarem o conjunto habitacional, vários indivíduos empreenderam fuga, tomando direção ignorada. No entanto, durante a busca minuciosa, a polícia conseguiu localizar e apreender 129 invólucros contendo erva seca com a inscrição “CV BP MACONHA 10” (129g); 15 invólucros contendo erva seca com a inscrição “CV BP MACONHA 25” (15g); além de cinco pinos contendo pó branco “BP CV PÓ 20” (5g).

Os materiais apreendidos foram apresentados na 88ª DP (Barra do Piraí). As investigações seguem em andamento para identificar e capturar os envolvidos que conseguiram fugir durante a operação.

Foto: Divulgação