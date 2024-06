Um caminhão carregado de frutas tombou na madrugada desta terça-feira (dia 11) na pista de descida da Serra das Araras, em Piraí. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 231 da Rodovia Presidente Dutra e gerou um congestionamento de cerca de 8 km no sentido Rio de Janeiro.

A concessionária CCR RioSP informou que uma faixa foi interditada devido à presença de viaturas de atendimento no local, fazendo com que o tráfego fluísse apenas pela faixa da esquerda. Apesar do transtorno causado aos motoristas, felizmente ninguém ficou ferido.

A previsão é que a pista seja totalmente liberada assim que os trabalhos de remoção do veículo e das frutas derramadas na via sejam concluídos.

Foto: Reprodução/Redes Sociais