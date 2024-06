Em sucessivas ações de combate a facções criminosas fortemente armadas, policiais militares apreenderam 261 fuzis nos cinco primeiros meses deste ano de 2024. Somente no mês de maio, foram recolhidas das mãos de criminosos 68 dessas armas utilizadas em guerras convencionais ao redor do mundo.

De acordo com levantamento da Subsecretaria de Inteligência da Corporação, durante o mês de maio foram retirados de circulação mais de dois fuzis por dia. Na comparação entre maio deste ano e o mesmo mês do ano passado, houve um aumento de 79% no número de apreensões.

No acumulado dos cinco primeiros meses de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento de apreensões de fuzis no estado foi de 3,2%. Entre janeiro e maio deste ano, os policiais militares retiraram das mãos de criminosos 261 fuzis, 08 a mais do que nos cinco primeiros meses de 2023. “Esse grande número de armas de guerra apreendidas demonstra o empenho e a capacidade operacional da nossa tropa, sempre orientada por informações da área de inteligência”, comemora o secretário da SEPM, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

Ao mesmo tempo que enaltece o trabalho dos policiais militares, o comandante da Corporação sinaliza:

– O desafio de desarmar essas facções criminosas requer a integração de esforços de todos os entes estatais, mobilizando um grande mutirão das forças de segurança.