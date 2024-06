A Executiva Municipal do União Brasil anuncia, oficialmente, a pré-candidatura de Marcelo Cabeleireiro à prefeito de Barra Mansa, nesta sexta-feira (dia 14). O evento, que ocorrerá no Ilha Clube, às 18 horas, promete reunir diversas personalidades políticas e lideranças populares. Na ocasião, também serão divulgadas as pré-candidaturas à Câmara Municipal.

Marcelo Cabeleireiro é natural de Barra Mansa, tem 59 anos de idade e atuou como cabeleireiro por cerca de 30 anos, profissão da qual tem grande orgulho e que garantiu durante décadas o sustento da família. É advogado e pós-graduado em Direito Público e Tributário.

Foi vereador, por quatro mandatos e quatro vezes presidente da Câmara de Barra Mansa, implementando iniciativas de transparência e moralização do Legislativo. Entre suas realizações estão a criação da TV Câmara, a introdução do ponto eletrônico para servidores, o controle rigoroso de materiais e veículos oficiais, além da realização de concursos públicos. Destaque também pela aprovação do Plano de Carreira, Cargos e Salários da Educação e a retirada de pauta da Taxa de Iluminação Pública, que acabou sendo aprovada pela gestão seguinte.

Eleito deputado estadual; em 2018, Marcelo aprovou leis tributárias de grande impacto, como a inclusão de oito municípios do Médio Paraíba (Barra Mansa, Volta Redonda, Rio Claro, Angra dos Reis, Piraí, Resende, Porto Real e Quatis) à Lei Rosinha, reduzindo a alíquota de ICMS para 2%, por até 25 anos para empresas na região. Co-autor da Lei do Aço, garantiu incentivos ao setor metalmecânico, diminuindo a alíquota de ICMS de 19% para 3%, o que resultou em um aumento significativo na produção de aço no estado.

Em sua atuação na Alerj, Marcelo conseguiu reforçar o efetivo policial em vários municípios e renovar a frota de viaturas. Especificamente para Barra Mansa, assegurou a reabertura do Restaurante Popular, a elevação da Comarca à entrância especial e o asfaltamento de cerca de 200 ruas. Além disso, garantiu repasse de R$ 25 milhões para transformar a antiga Maternidade Menino Jesus de Praga no primeiro Hospital Municipal de Barra Mansa.

Marcelo Cabeleireiro se apresenta como um pré-candidato comprometido com o desenvolvimento sustentável, a transparência e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Barra Mansa. Com uma trajetória marcada por conquistas significativas, ele busca agora levar sua experiência e dedicação à Prefeitura de Barra Mansa.]