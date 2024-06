A Polícia Rodoviária Federal flagrou, nesta sexta-feira (dia 14), mais um caminhoneiro com “rebite” na Rodovia Presidente Dutra, após denúncia de uma usuária através do número de emergência 191. A denúncia foi encaminhada à Central de Comando e Controle Regional da PRF, informando sobre um caminhão sem placa subindo a Serra das Araras. Um alerta foi emitido para todas as equipes de serviço no trecho da 7ª Delegacia, para tentar a abordagem do veículo.

As equipes verificaram que, devido ao tempo decorrido entre o recebimento da informação, o caminhão já teria passado pela Unidade Operacional (UOP) de Caiçara, seguindo em direção a São Paulo. Enquanto uma equipe aguardava na UOP de Floriano para abordar o veículo, outra iniciou uma varredura no trecho entre a UOP Caiçara e a UOP Floriano. O caminhão foi localizado e abordado no km 279 da Dutra, em Barra Mansa, onde foi constatado que a placa traseira estava dobrada, dificultando a legibilidade e identificação do veículo, configurando infração de trânsito.

Durante a abordagem, foi verificado que o condutor transportava uma carga de tomates do Espírito Santo para o Rio Grande do Sul. Na revista à cabine do veículo, foram encontradas duas cartelas de “rebite” Extra Forte, contendo um total de 22 comprimidos de um medicamento proibido composto por anfetamina. A droga foi apreendida para posterior destruição e foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do indivíduo de 32 anos, com base no artigo 28 da Lei 11.343/2006, por comprar, guardar ou portar drogas sem autorização para consumo próprio.

Além do TCO, foram aplicadas multas pelas infrações de trânsito constatadas, totalizando R$ 782,17.

Este é o segundo caso de apreensão de “rebite” em aproximadamente 12 horas, com a primeira ocorrência registrada por volta das 20h15 de quinta-feira (dia 13) na UOP de Caiçara.

A PRF destacou a importância da colaboração dos cidadãos nas duas ocorrências, ressaltando que as denúncias, feitas presencialmente ou através do número de emergência 191, permitiram uma ação rápida e eficaz, resultando na fiscalização e constatação das irregularidades.